Videos gelöscht: Alicia Joe hat keinen Bock mehr auf RTL und Co.

Alicia Joe hat auf ihrem YouTube-Kanal radikal ausgemistet. Das Ergebnis: 80 Videos wurden gelöscht. Aber warum?

Alicia Joe hat früher Trash-TV-Formate kommentiert und den Content von RTL, RTL+ und RTLZWEI auf ironische und sarkastische Weise eingeordnet. Wie sie in ihrem aktuellen Video erklärt, will die YouTuberin nicht mehr mit RTL und allem drumherum in Verbindung gebracht werden - zumindest nicht positiv. Deswegen hat sie 80 Videos von ihrem Kanal gelöscht.

Ich will die Formate, die sie produzieren, auch nicht mehr durch meine alten Videos pushen oder fördern, da ich das Gefühl habe, dass meine persönlichen moralischen Werte so stark von denen des Senders abweichen, dass ich das einfach nicht mehr ignorieren oder vertreten kann.

Erst Simon Desue, dann Michael Wendler: Alicia Joe reicht's

Bereits im Mai 2021 hat Alicia Joe RTL kritisiert und sich dazu entschieden, keine Trash-TV-Formate mehr zu kommentieren. Ihrer Meinung nach werden die Kandidaten dort vorgeführt, Alkohol verherrlicht und Schönheitseingriffe normalisiert. Ende 2022 äußerte sich Alicia Joe in einem Video negativ zu dem Format "Dubai Diaries" mit Simon Desue. Sie bezeichnete ihn dort als "Skandal-Influencer".

Doch warum sich Alicia Joe jetzt so krass von RTL und Co. distanziert, ist die Baby-Doku von RTLZWEI mit Michael Wendler und Laura Müller. Kurz nach der Ankündigung der Serie bekam der Sender so viel Hate, dass sie sich dazu entschieden haben die Produktion zu stoppen. RTLZWEI hat auch ein Statement dazu abgegeben. Mehr Infos dazu gibt's hier:

RTLZWEI cancelt Doku-Serie mit Michael Wendler

Alicia Joe löscht Videos: So reagieren ihre Fans

Unter ihrem Video schreiben sehr viele Leute, dass sie ihre Aktion feiern. Einige hingegen trauern etwas den Trash-TV-Videos hinterher, weil sie so damals auf die YouTuberin aufmerksam wurden.

Ich kann den Schritt verstehen, aber ohne den RTL-Content hätte ich dich nie gefunden. Ein paar dieser Videos werde ich vermissen.

Ich finde deine Entscheidung echt stark und richtig. Man entwickelt sich ständig weiter und es ist super, dass du so transparent umgehst und hinter deiner Moral stehst!!

