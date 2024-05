Die Balearen-Regierung hat keinen Bock mehr auf Sauftouristen. Deshalb ist Alkohol an Touri-Orten jetzt ganz verboten.

Am Ballermann und in anderen Party-Areas auf Mallorca und Ibiza gibt es jetzt ein Alkohol-Verbot. Das gilt auf Straßen und an Stränden - für Gruppen und Einzelpersonen. Ausgenommen vom Verbot sind Bars, Restaurants und Party-Boote, die müssen aber einen bestimmten Abstand zum Strand haben.

Das sind die Strafen für Alkohol in der Öffentlichkeit:

Wenn du mit einer offenen Bierdose am Strand erwischt wirst, droht dir ein Bußgeld zwischen 500 und 1.500 Euro. Die neuen Regeln sollen in den nächsten Tagen in Kraft treten.

Das Verbot gilt aber nicht auf den kompletten Inseln, sondern nur in sehr beliebten Party-Zonen:

auf Mallorca in Teilen von Palma und Llucmajor mit der deutschen Party-Hochburg Playa de Palma

in der britischen Party-Zone Magaluf auf Mallorca

in Sant Antoni de Portmany auf Ibiza

