Freier Tag, aber keine Partys?! Deshalb ist das an Allerheiligen so

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist der 1. November ein Feiertag. Feiern gehen ist aber schwieriger.

Der 1. November soll an alle katholischen Heiligen gemeinsam erinnern. Weil es in der katholischen Kirche mehr Heilige als Tage im Jahr gibt, bekommt nicht jede und jeder seinen eigenen Feiertag. Einen gesetzlichen Feiertag haben Menschen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, in Nordrhein-Westfalen und in Bayern.

Tanzverbot

Durch den Feiertag hat Allerheiligen auch Auswirkungen, wenn man nicht katholisch ist. Wie zum Beispiel an Karfreitag gibt es ein Tanzverbot - Partys sind nicht erlaubt, weil Allerheiligen ein sogenannter stiller Feiertag ist. Das gilt aber nicht für Bundesländer, die keinen gesetzlichen Feiertag haben. Außerdem haben dort Geschäfte offen. Deshalb nutzen Menschen, die frei haben, den 1. November öfters zu Shopping-Trips nach zum Beispiel Hessen.

Tradition: Verstorbenen gedenken

Gläubige zünden an Allerheiligen traditionell Kerzen an, die auch am Folgetag - Allerseelen - brennen. Hier wird Menschen gedacht, die gestorben sind. Weil aber Allerseelen kein Feiertag ist, besuchen viele Menschen auch schon am 1. November den Friedhof und legen Blumen, Gestecke oder Kerzen am Grab ihrer Lieben nieder.

