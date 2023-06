Der 24-Jährige wurde durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen.

Am Freitag haben die Ermittler einen 16-Jährigen festgenommen. Er soll dem 24-jährigen Opfer in einem Park in Isny im Allgäu mit einem Messer mehrfach in den Oberkörper gestochen haben. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Dort wurde er notoperiert und ist laut Polizei mittlerweile außer Lebensgefahr!

Messerstecherei in Isny: Was war der Grund?

Die Polizei denkt, dass die beiden in Streit geraten sind und sich geprügelt haben. Auch Pfefferspray soll eingesetzt worden sein. Warum der 16-Jährige dann zugestochen hat, will die Polizei jetzt klären. Gegen den Tatverdächtigen wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Er sitzt in Untersuchungshaft.