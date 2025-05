Fünf Menschen haben einen Flugzeugabsturz mitten im Amazonasgebiet überlebt. Ihre Rettung verdanken sie...Schoki.

Am Mittwoch stürzte das Kleinflugzeug mit drei Frauen, einem Kind und dem Piloten an Bord in Bolivien ab. Eine Stunde nach dem Start meldete der Pilot technische Probleme - dann brach der Kontakt ab. Erst zwei Tage später wurden die Vermissten von Fischern entdeckt und gerettet. Ein Video des Verteidigungsministeriums zeigt die emotionale Rettung:

Social-Media-Beitrag auf Instagram von mindefbolivia

Nach Flugzeugabsturz: Benzin verschreckt Alligatoren

Besonders brenzlig: Die Maschine war in einem Sumpf gelandet, direkt neben einem Alligatorennest. Doch laut dem 27-jährigen Piloten hielten sich die Tiere durch den starken Geruch des auslaufenden Kerosins fern. Niemand wurde schwer verletzt. Die Gruppe hielt sich 36 Stunden lang mit Schokolade und Maniokmehl über Wasser, bevor sie mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde.

