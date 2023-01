Verdienst du genug? So vielen Frauen droht Altersarmut trotz Fulltime-Job

Jede dritte Frau steuert trotz Vollzeitstelle auf eine Mini-Rente zu. Männer sind davon deutlich seltener betroffen.

Einem Drittel der Frauen in Deutschland droht später eine Rente von weniger als 1.000 Euro netto - das ist, was nach Steuern bei dir ankommt. Die Mini-Rente droht auch dann, wenn du 40 Arbeitsjahre zusammen hast - also wenn du so lange arbeitest wie vorgesehen. Darüber berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), das sich auf das Bundesarbeitsministerium bezieht.

Bekommst du genug Lohn für später?

Demnach verdienen rund 2,7 Millionen vollzeitbeschäftigte Frauen so wenig, dass nur eine niedrige Rente übrig bleiben wird. Wenn du aktuell unter rund 2.800 Euro brutto im Vollzeitjob verdienst, bist du rein rechnerisch später auch betroffen. So viel braucht es nämlich, um nach 40 Arbeitsjahren bei 1.000 Euro Rente rauszukommen, schreibt das RND.

Was kannst du tun?

Viel machen können Frauen, die wenig verdienen, oft nicht. Die Finanzinfluencerin Fortunalista rät aber: Sich selbst reindenken und das Thema nicht dem Partner überlassen. Das machen laut ihr nämlich gerade viele junge Frauen.

Hat dein Arbeitgeber eine Betriebsrente, sodass ihr beide zusätzlich für dich in die Rentenkasse einzahlt? Oder kannst du es dir leisten, Geld in eine private Altersvorsorge zu investieren? Außerdem kannst du dich kostenlos bei der deutschen Rentenversicherung beraten lassen. Die Finanz-Expertin Barbara Sternberger-Frey rät, auf jeden Fall Vollzeit arbeiten - Kinder in die Betreuung geben - und sich im Alter nicht scheuen, Sozialleistungen wie Wohngeld zu beantragen.

