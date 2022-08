MontanaBlack, Eli und Trymacs: Game AltF4 macht alle salzig!😳

Bei ALTF4 geht's darum mit einem Ritter Fallen und Hindernisse zu ├╝berwinden. Frustpotential vorhanden? Ohja!

Und schon wieder down! Deutschlands gr├Â├čte Streamer wagen sich in den letzten Tagen immer wieder an das Jump & Run Game. Besonderer Triggerpoint: Man kann nicht abspeichern. Stirbt der Ritter, muss man von vorne anfangen. Auch dadurch kann es zu dem ein oder anderen Wutausbruch kommen. Montes Gaming-Stuhl kassiert bei 14:45 Min beispielsweise ein paar F├Ąuste:

Eli bezeichnete das Game in seiner Session als "das B├Âse verpackt in einem Spiel."

Trymacs sagte unter anderem "Ich hasse das so sehr."

Das Spiel ist im Jahr 2021 erschienen. Warum sollte man dieses Game zocken? Die Entwickler schreiben dazu Folgendes: "Stell dir nur vor, was f├╝r ein gutes Gef├╝hl das sein wird, diese Fallen endlich zu ├╝berwinden und das Spiel abzuschlie├čen!"

FIFA sorgt bei Zockern auch manchmal f├╝r Frust. Bald kommt der neue und letzte Teil der Serie:

