Explosion! Feuerwehr kommt aber zum Glück zu spät 🚒

Wenn die Feuerwehr zu spät kommt, ist das eigentlich schlecht. Bei diesem Einsatz im Kreis Calw ist aber alles anders.

In Althengstett hat es am Wochenende in einem Keller gebrannt. Der Grund: Ein Akku für Solarstrom. Der hatte erst Feuer gefangen und ist dann explodiert. Das hat so eine Druckwelle ausgelöst, dass alle Kellerfenster und auch die Türen des Hauses kaputt gegangen sind.

Scheiben und Türen bei Explosion zerstört

Wären die Feuerwehrleute schon zum Löschen im Keller gewesen als der Akku explodiert ist, hätte das gefährlich werden können.

Ich bin so froh, dass die Explosion sich ereignete, bevor meine Angrifftrupps das Haus betreten haben. Nicht auszudenken, was da hätte passieren können.

Die Feuerwehr löschte nach der Explosion den Brand. Das Haus ist jetzt erst einmal unbewohnbar, die Besitzer sind bei Verwandten untergekommen.

Dieser Akku hat das Feuer ausgelöst und ist dann explodiert:

© Kreisfeuerwehrverband Calw | Udo Zink

Hier kannst du mehr zum Einsatz hören: