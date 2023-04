Der Masseur wurde angeklagt wegen sexueller Belästigung. War es nur eine Intrige von seiner Mitarbeiterin?

Das vermutet zumindest der Richter. Die Zeugenaussagen sollen fragwürdig gewesen sein. Er geht davon aus, dass die Zeugen beeinflusst wurden, weil die Angaben nur sehr grob waren und erst bei der Verhandlung Details genannt werden konnten. Einige Aussagen haben gar nicht zusammengepasst.

Steckt die Mitarbeiterin dahinter?

Die Vorwürfe gingen nämlich erst los, nachdem sie eingestellt wurde. Davor soll der Masseur Tausende Behandlungen durchgeführt haben - ohne eine einzige Beschwerde.

So soll die Story abgelaufen sein:



Die Mitarbeiterin wollte die Leitungsposition

Die Frau des Masseurs hatte diesen Job aber

Das Ziel der Mitarbeiterin war: Der Masseur und seine Frau sollen die Praxis verlassen

Sie hat also Kundinnen manipuliert und erzählt, jede zweite Frau würde sich über sexuelle Übergriffe beschweren

Somit wurde die Klägerin beeinflusst und die Klage kam zustande

"Das passt für mich nicht zusammen", sagte der Richter

Weird an der Sache ist, dass der Inhaber sogar von den Vorwürfen erfahren haben soll, aber seine Schwester daraufhin zu dem Mitarbeiter geschickt hat. Weil so viele Details nicht gepasst haben und es in solchen Fällen oft Aussage gegen Aussage steht, wurde der Masseur freigesprochen.