Easy Money mit Amateur-Pornos? Eher nicht!

Als eigener Boss mit Spaß Geld verdienen - das versprechen die Plattformen. Die Realität sieht anders aus.

Amateur-Videos sind in Deutschland die beliebteste Kategorien für Pornos. Plattformen wie "MyDirtyHobby" versprechen eine große Amateur-Community, also Fans von homemade Pornos und Webcam-Shows. Auf diese Plattformen sind die Darsteller und Darstellerinnen angewiesen. Ihnen wird dort versprochen, dass sie ihre Preise selbst bestimmen können und machen dürfen, was sie wollen. So ganz stimmt das aber laut "VOLLBILD"-Recherchen nicht.

Plattformen für Amateur-Pornos zocken Darsteller und Darstellerinnen ab

Um mit den Videos Geld verdienen zu können, müssen die Amateur-Stars was von ihrem Umsatz abdrücken. Der Anteil ist jedoch höher als manche vielleicht denken: Bis zu 75 Prozent behält die Plattform ein. Selbst das Trinkgeld, das manche User geben, landet nicht komplett bei den Darstellern. Nur knapp die Hälfte bekommen sie ausgezahlt. Eine Sozialarbeiterin der Beratungsstelle für Sexarbeitende sagt dazu:

Wenn Menschen in der Beratung zu mir kommen und mir erzählen würden, dass der Betreiber eines Bordells von ihrem Lohn 60 Prozent einbehält als Abgabe, ist das Zuhälterei. Wenn das jemand aus der Pornoindustrie erzählt und sagt, die Plattform streicht vielleicht 75 Prozent oder noch mehr ein, dann sagt niemand: Das klingt nach Zuhälterei.

Immer mehr und immer härtere Videos

Damit die Amateur-Stars weiterhin ihr Geld verdienen können, müssen sie immer mehr Content veröffentlichen. Darin sollte möglichst viel Neues zu sehen sein. Oft werden Darstellerinnen bei Drehs überrascht. Plötzlich sollen Analszenen oder Gangbangs gedreht werden, obwohl die Person das noch nicht einmal privat gemacht hat. Die Darstellerin "Texas Patti" hält das für gefährlich:

Ob das healthy ist? Nein, also ich sage: total unhealthy. Ob diese Menschen Spätfolgen davon erleiden? Ja, auf jeden Fall.

