Nach Netflix: Amazon testet abgespecktes Abo-Modell

In Indien läuft gerade ein Test für "Prime Lite" - ein Abo mit weniger Funktionen für weniger Geld.

Das berichtet die Technik-Seite Techcrunch. Das sind die Facts:



Mit Prime Lite sollen Lieferungen nicht mehr innerhalb von einem, sondern von zwei Tagen verschickt werden.

Streaming-Inhalte auf Prime Video soll es in der Light-Version nur in SD-Qualität geben.

Außerdem sollen im Vergleich zum "normalen" Prime-Angebot auch Werbeinhalte gezeigt werden, die sich nicht überspringen lassen.

Prime Music sowie Gaming-Inhalte sind bei dem neuen Abomodell nicht verfügbar.

Was kostet Prime Lite?

Der Beta-Test des neuen Abomodells läuft aktuell in Indien. Dort kostet ein Prime-Jahresabo 1.499 Rupien, das sind umgerechnet ungefähr 17 Euro. Prime Lite gibt es für 999 Rupien, also circa 11,50 Euro. Das heißt, Prime Lite ist ungefähr ein Drittel günstiger. In Deutschland zahlt man für Prime 90 Euro im Jahr. Ein Prime-Lite-Abo könnte bei uns also um die 60 Euro im Jahr kosten - falls das Modell irgendwann zu uns kommen sollte.

