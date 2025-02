Klatsche für Amazon: Prime Video bald Offline in Deutschland?

Nokia klagt seit längerer Zeit gegen den Konzern - in Deutschland nun mit Erfolg. Was bedeutet das Gerichtsurteil für den Onlineriesen und deren Kunden?

Die Nokia-Tochter Alcatel-Lucent geht gegen Amazon wegen Patentrechtsverletzungen vor. Das Landgericht Düsseldorf gab am Freitag einer Unterlassungsklage von Alcatel-Lucent statt. Das heißt: Amazon darf seinen Streamingdienst Prime Video nicht mehr wie gehabt fortführen. Sonst könnte es eine fette Strafe von 250.000 Euro oder eine Ordnungshaft geben. Die WirtschaftsWoche berichtete zuerst.

Nokia vs Amazon Dauer 0:27 min Nokia vs Amazon

Nokia wirft Amazon vor, eine Technik einzusetzen mit der ein Multimedia-Service von einem Server zu einem Kommunikationsgerät übertragen wird. Dafür habe allerdings Nokia das Patent, so die WirtschaftsWoche.

Verbot von Prime Video? Das passiert jetzt:

Bleibt es bei der Entscheidung, müsste Amazon seinen Streamingdienst in Deutschland abschalten, so Berichte. Amazon will handeln und sagte gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de, dass man sich an die Bestimmungen des Urteils halten wolle.

Es besteht jedoch absolut keine Gefahr, dass Kunden den Zugang zu Prime Video verlieren.

Erstmal scheinen Kunden von Prime Video also aufatmen zu können.