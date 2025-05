Amazon schickt seine ersten Internet-Satelliten ins All

Amazon vs. Starlink? Amazon hat seine ersten 27 Internet-Satelliten ins All geschickt.

Um kurz nach 1 Uhr unserer Zeit ist vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida am Montag eine Trägerrakete losgeflogen und hat die ersten Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht. Das ist erst der Anfang, denn in den kommenden Monaten sollen insgesamt 3.200 Satelliten ins All geschossen werden. Damit will Amazon überall auf der Welt für schnelles Internet sorgen. Das gleiche Ziel verfolgt auch Starlink, das bereits aus fast 7.000 Satelliten besteht.

Jeff Bezos vs. Elon Musk

Mit dem "Projekt Kuiper" will Amazon-Gründer Jeff Bezos wohl dem Starlink-Systemen von US-Milliardär Musk Konkurrenz machen. Das satellitengestützte Internet von Kuiper soll im Laufe dieses Jahres verfügbar sein.

Europa ist auch im Weltall am Start

In Europa hofft der französisch-britische Satellitenbetreiber Eutelsat auch im Game mit zu mischen. Der Weg zur Konkurrenz auf Augenhöhe könnte noch etwas dauern, da Eutelsat erst 630 Satelliten einsetzt. Dafür ist das Unternehmen jedoch unabhängig von den USA.