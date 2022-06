Amber Heard will in Berufung gehen

Sie soll ihrem Ex-Mann Johnny Depp rund 10 Mio. Dollar Schadensersatz zahlen.

Im Prozess mit Ex-Frau Amber Heard wurde auch Johnny Depp zu einer Zahlung von 2 Mio. Dollar verurteilt. Aber er bekam trotz der Strafe in vielen Punkten Recht. Amber Heard habe ihn nach Ansicht der Geschworenen verleumdet, als sie ihm häusliche Gewalt vorgeworfen hatte. Das Urteil will die Schauspielerin so nicht stehen lassen.

Jetzt spricht ihre Anwältin

In einem Interview mit dem Sender "NBC" gab Ambers Anwältin bekannt, dass die Schauspielerin "am Boden zerstört sei" und der Urteil "ein Rückschlag für alle Frauen sei". Deswegen werde sie gegen das Urteil Berufung einlegen.