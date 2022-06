Wegen Schmerzen: Schüsse im Krankenhaus

Ein Mann hat in Oklahoma vier Menschen und sich selbst erschossen. Sein Ziel: Der Arzt, der ihn operiert hat.

Am Mittwoch kam es zur schrecklichen Tat im St. Francis Krankenhaus in Tulsa. Es wurden zwei Ärzte und zwei Patienten erschossen. Der Täter wurde laut Polizei im selben Krankenhaus am 19. Mai von einem Chirurgen am Rücken operiert. Seit der OP habe er immer wieder Schmerzen gehabt.

Er wollte seinen Arzt töten

Der Täter hat eine Nachricht hinterlassen, dass er Dr. Phillips - den Arzt, der die OP durchgeführt hat - töten wolle und jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Er gab dem Chirurgen die Schuld für die Schmerzen, die er danach noch hatte. Am Vortag kaufte er die Waffe.

Hier teilt die Polizei mit, was sie über die schlimme Tat herausgefunden haben:

Die Waffengesetze in den USA werden immer wieder kritisiert. Besonders große Diskussionen gab es nach einem Amoklauf an einer Grundschule: