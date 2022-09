Tote und Verletzte nach Schüssen an russischer Schule

auf Whatsapp teilen

In Russland hat ein Mann in einer Schule in Ischewsk um sich geschossen. Mehrere Kinder sind tot.

Die russischen Ermittlungsbehörde sprechen jetzt von 17 Toten. Mindestens 20 weitere Menschen sind bei der Tat verletzt worden - darunter auch Kinder. Wladimir Putin hat die Tat als "Terrorangriff" bezeichnet. Was ist passiert? Ein Mann hat einen Wachmann getötet und ist dann in die Schule in der Stadt Ischwesk gegangen. Dort gab es dann mehrere Schüsse. Die Schule wurde anschließend geräumt und abgeriegelt. Der Mann hat sich laut dem Innenministerium selbst getötet. Er soll ein ehemaliger Schüler der Schule gewesen sein. Während der Tat habe er einen schwarzen Pullover mit einem Hakenkreuz getragen. Das ist auf einem Video zu sehen, das die russischen Behörden veröffentlicht haben. Hier bekommst du Hilfe bei psychischen Problemen Falls es dir psychisch gerade nicht gut geht und du Hilfe oder jemanden zum Reden brauchst, dann kannst du dich anonym an diese Kontakte wenden: Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 , online kannst du auch chatten.

oder , online kannst du auch chatten. Nummer gegen Kummer: 116 111

Ruf bei akuter (Suizid-)Gefahr direkt die 112 oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen.

Ruf bei akuter (Suizid-)Gefahr direkt die 112 oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen.

Der psychiatrische Bereitschaftsdienst ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer: 116 117 erreichbar.