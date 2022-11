Champions League: Carlo Ancelotti ist der GOAT 🐐

Real Madrid gewann am Mittwoch 5:1 gegen Celtic Glasgow. Für Ancelotti war es der 102. Erfolg in der Champions League.

Damit knackte der Italiener einen Rekord. Er ist nun der Coach mit den meisten Siegen in der Geschichte der Königsklasse. Bisher teilte er sich den ersten Platz mit Manchester-Legende Sir Alex Ferguson.

Läuft bei Ancelotti

Seit der letzten Saison ist Ancelotti schon der Trainer, der die Champions League am häufigsten gewonnen hat. 2003 und 2007 holte er sich den Henkelpott als Coach des AC Mailand. 2014 und 2022 gewann er den Titel mit Real Madrid. Auch in dieser Spielzeit läuft es für Real in der Champions League wieder bestens. Die Madrilenen gewannen ihre Gruppe und stehen im Achtelfinale der Champions League.

Welche Teams stehen noch im Achtelfinale?

Auf dem Bild siehst du alle Teams, die in die Runde der besten 16 Mannschaften eingezogen sind. Am 7. November werden die Achtelfinal-Duelle ausgelost.