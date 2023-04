Andrew Tate: Noch mehr Frauen wollen ihn verklagen

Drei weitere Frauen werfen dem Influencer sexuelle Übergriffe vor und wollen ihn auf Schadensersatz verklagen.

Die Frauen aus Großbritannien sind zwischen Ende 20 und Anfang 30. Laut "Guardian" und dem Sender "Sky News" soll er die Frauen in der Zeit von 2013 und 2016 sexuell missbraucht und gewalttätig behandelt haben. Die Kanzlei der Frauen teilt demnach mit, dass sie damit Gerechtigkeit und eine Entschädigung möchten. Außerdem hoffen sie, dass er zusätzlich zu seiner Klage in Rumänien auch in Großbritannien angeklagt und verurteilt wird. Ein Sprecher von Andrew Tate streitet die Vorwürfe der Frauen ab.

Andrew Tate hatte schon Stress in Rumänien

Zuletzt waren Andrew Tate, sein Bruder sowie zwei weitere Frauen drei Monate in Untersuchungshaft in Rumänien. Sie sollen junge Frauen sexuell ausgebeutet haben. Den aktuellen Stand findest du hier: