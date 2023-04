Er ist raus: Andrew Tate aus U-Haft entlassen

Der Influencer und sein Bruder dürfen aus dem Knast raus - doch das war es noch nicht. Sie müssen in Hausarrest.

Nach drei Monaten Untersuchungshaft in Rumänien ist es vorbei. Andrew Tate und seine drei Komplizen müssen stattdessen in Hausarrest. Das entschied das Bukarester Appellationsgericht am Freitagabend, so die rumänische Nachrichtenagentur Mediafax.

So sieht der Hausarrest aus

Der Hausarrest ist für 30 Tage angesetzt. Danach wird erneut vor Gericht entschieden, ob der Hausarrest verlängert wird, Tate noch mal ins Gefängnis muss oder alle völlig freigelassen werden.

Warum ist Andrew Tate im Gefängnis gewesen?

Andrew Tate und seinem Bruder sowie zwei rumänischen Frauen wird vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben, um Frauen sexuell auszubeuten. Tate und Co. sollen die Opfer gezwungen haben, Pornos zu drehen und zu verkaufen. Bislang gibt es sechs mutmaßliche Opfer.