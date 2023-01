Deutschland will Völkermord an Jesiden anerkennen

Die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) hat im Nordirak tausende Jesidinnen und Jesiden getötet.

2014 besetzte der IS Gebiete im Norden und Westen Iraks. Sonderermittler der UN stellten fest: Der IS hat in dieser Zeit einen Völkermord an den Jesiden begangen. Die Jesiden sind eine kurdische religiöse Minderheit im Norden Iraks. Grundsätzlich wurde der IS inzwischen besiegt. Einige IS-Gruppen sind aber noch in Syrien und dem Irak aktiv.

Bundestag will Völkermord anerkennen

Ein Antragsentwurf von Politikerinnen und Politikern aus verschiedenen Parteien benennt diese Taten als Völkermord. Hinter das Gefühl, dass die Welt nicht auf die Lage der Jesiden schaut, soll ein Schlussstrich gesetzt werden, sagte Max Lucks von den Grünen. In Deutschland leben die meisten geflohenen Jesiden. Deshalb kommt Deutschland eine besondere Verantwortung zu, meint Michael Brand von der CDU.

Triggerwarnung - Gewalt Im Text geht es um Gewalt. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Getötet, verschleppt, vergewaltigt

"Sie haben uns eingeteilt", erzählte die junge Jesidin Hakeema Taha im Bundestag. "Die Männer wurden mitgenommen und umgebracht." Ältere Frauen wurden getötet, berichtet sie. Junge Frauen und Mädchen wurden versklavt, vergewaltigt und verkauft. Die Jungen mussten Koranschulen besuchen und wurden als Selbstmordattentäter und Kindersoldaten vom IS missbraucht.

Der Jeside Gohdar Alkaidy hofft, dass der Bundestag den Völkermord anerkannt.

Wir Jesiden vertrauen auf Deutschland. Dass die Täter sich zu Recht fürchten und wir Jesiden hoffen können.

Neulich gab es bei einem IS-Anschlag in Afghanistan Tote:

Mehr News: