Angelina Jolie: Heftige Vorwürfe gegen Brad Pitt

Der Schauspieler soll eines seiner Kinder ins Gesicht geschlagen und ein anderes während eines Streits gewürgt haben.

Laut der "New York Times" steht in den Gerichtsunterlagen, dass Angelina ihrem Ex vorwirft, während des Flugs von Frankreich nach Kalifornien im Jahr 2016 handgreiflich geworden zu sein. An Bord waren auch ihre sechs Kinder. Im Flugzeug soll Brad auch Angelina gepackt, geschüttelt und gegen die Wand gestoßen haben. Kurz danach reichte sie die Scheidung ein. Der Streit vor Gericht ums Sorgerecht und um finanzielle Angelegenheiten läuft immer noch.

Das sagt Brads Sprecher

Ein Vertreter wies die Vorwürfe zurück. Da werde etwas "aufgewärmt, das nur der Familie schadet", erklärte er. Ein offizielles Statement von Brad gibt es nicht.

Hier bekommst du Hilfe bei häuslicher Gewalt Du bist selbst von häuslicher Gewalt betroffen oder kennst jemanden, der Hilfe braucht? Hier kannst du nach Unterstützung suchen: Bei akuter Bedrohung solltest du dich über die 110 direkt an die Polizei wenden.

direkt an die Polizei wenden. Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" bietet rund um die Uhr Hilfsangebote in vielen verschiedenen Sprachen. Unter 08000 116 016 kannst du anonym und kostenlos anrufen.

kannst du anonym und kostenlos anrufen. Männer können sich online und am Telefon als Betroffene Hilfe holen. Ein persönliches Beratungsgespräch ist von Montag bis Freitag unter 0800 1239900 möglich.

