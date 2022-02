DAS ist die angesagteste Modemarke

Der neueste Lyst-Index zeigt wieder, welche Marken zur Zeit am heißesten sind. An der Spitze bleibt es gleich.

Der Lyst-Index erstellte alle drei Monate ein Ranking der angesagtesten Modemarken. Als Datengrundlage wird die eigene Shopping-Plattform Lyst genutzt, sowie Daten von Google und Social Media weltweit.

Balenciaga bleibt vorne

Im vierten Quartal 2021 ist Balenciaga - wie auch im Quartal zuvor - an erster Stelle. Woran liegt das? Zum Einen war Balenciagas angekündigte Simpsons-Kollabo mit eigener Episode auf der Pariser Fashion Week ein Mega-Hit. Und dann war da noch die Met Gala: Kim Kardashian kam in einem komplett schwarzen Outfit, das sogar ihr Gesicht verdeckte. Der ebenfalls maskierte Mann an ihrer Seite war Balenciagas Kreativdirektor Demna Gvasalia. Darüber haben alle gesprochen!

Gucci und Prada auch auf dem Treppchen

Deutschraps Lieblingsmarke Gucci landet nach einem erfolgreichen Quartal erneut auf dem zweiten Platz - die "Hacker Project"-Kollektion in Zusammenarbeit mit Balenciaga und der zweite Drop der The-North-Face-Kollabo machten ordentlich Welle in der Fashion-Szene. Einzig Prada konnte sich um einen Platz verbessern und schiebt sich vor Louis Vuitton auf die drei. Dafür sorgte unter anderem eine virale Tik-Tok-Challenge.

