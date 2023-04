Die Familie aus einer Gemeinde in Rheinland-Pfalz sagt, dass sie diskriminiert und gehatet wird. Darum geht es.

Am Mittwoch ist die deutsche Familie vor das Verwaltungsgericht in Koblenz gezogen. Die Gemeinde Maifeld, aus der die Familie kommt, hat eine Änderung vorab abgelehnt - dagegen richtet sich die Klage. Eltern und Tochter hätten seit dem Krieg in der Ukraine mit Diskriminierung und Hate zu kämpfen. Auch rassistische Äußerungen seien keine Seltenheit. Schuld daran ist aus Sicht der Familie ihr russisch klingender Nachname.

Kann das klappen?

Das ist aktuell noch unklar. Safe ist aber, dass der Name in Deutschland nur unter strengen Voraussetzungen geändert werden kann. Zu einem Urteil will das Gericht in den nächsten Wochen kommen. Sollte es grundsätzlich die Diskriminierung als Grund anerkennen, könnte künftig nahezu jeder mit einem ausländischen Namen erfolgreich eine Änderung beantragen.

