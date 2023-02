400 Ratten im Haus: Jetzt greifen Tierärzte ein!

Eine Frau in Rheinland-Pfalz darf ihre Haustiere nicht behalten. Es waren zu viele. Das liegt an einer Krankheit.

Die Frau aus dem Kreis Altenkirchen im Westerwald lebte mit etwa 400 Ratten zusammen in ihrem Haus. Einige Tiere waren unterernährt - den meisten ging es aber gut. Trotzdem hat das Veterinäramt entschieden, dass die Rattenhaltung so nicht mehr weitergehen darf.

Tierschützer kümmern sich jetzt um Ratten

Ein Teil der Tiere wurde an verschiedene Tierschutz-Initiativen in ganz Deutschland abgegeben. Wie viele Ratten noch bei der Frau leben, ist derzeit nicht bekannt. Das Veterinäramt will aber, dass die Frau noch mehr Ratten abgibt. Den Angaben nach soll es einen zweiten Einsatz geben, um noch mehr Tiere aus dem Haus zu holen.

"Animal Hoarding": Was ist das?

Tierärzte nennen solche Fälle "Animal Hoarding". Das heißt, dass Menschen viele Tiere auf einmal haben. Sie erkennen dabei aber nicht, dass es den Tieren schlecht geht. Beim "Animal Hoarding" kann es verschiedene Probleme geben:

Versorgung: Die Tiere haben nicht genug Futter und bekommen zu wenig Pflege

Massenhafte Vermehrung: Weil die Tiere meistens nicht kastriert sind oder nach Geschlechtern getrennt werden, können sie sich unkontrolliert fortpflanzen

Hygiene: Weil die vielen Tiere zu viel Dreck machen, kommen die Besitzer mit dem Saubermachen nicht mehr hinterher

"Animal Hoarding" ist eine Krankheit. Sie wird von Experten als Sucht eingestuft.