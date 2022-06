Dieser Animations-Film ist in einigen Ländern verboten!

In Saudi-Arabien, Kuwait und anderen Länder wird "Lightyear" nicht in die Kinos kommen. Das ist der Grund.

In dem Film wird kurz ein lesbisches Paar mit Kind gezeigt. Offenbar ist das die Szene, die laut den Vereinigten Arabischen Emiraten gegen die "Standards des Landes" verstößt. Laut Zeitungsberichten soll der Film auch in Malaysia verboten werden. Disney wollte in der Vergangenheit sogar selbst die Szene herausnehmen. Dagegen hatten die Mitarbeiter jedoch protestiert und sie blieb drin.

Kein Einzelfall

Denn auch andere Filme wie "Doctor Strange" wurden in den Emiraten verboten. Dort kann Sex mit dem gleichen Geschlecht im schlimmsten Fall mit dem Tod bestraft werden.

