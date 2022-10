Nach AYTO: Anna und Micha sind offiziell zusammen!

Während der Sendung war es ein Hin- und Her zwischen Anna und Micha - doch jetzt gibt es ein Happy End.

In der AYTO-Zeit auf Paros krachte es oft zwischen Anna und Micha. Der Ex-Kicker bezeichnete die Influencerin sogar als "Wanderhure", was sie sehr verletzt hat. Deshalb musste Micha das Vertrauen der 26-Jährigen erst wieder zurückgewinnen. Das hat er jetzt wohl geschafft. Auf Instagram haben sie am Samstag gedroppt, dass sie ein Paar sind.

Das Fundament hat zwar etwas länger gebraucht zum trocknen, aber der Beton ist inzwischen so gut wie hart geworden. ❤️

Doch sie hätten scheinbar gerne selbst einen Zeitpunkt ausgewählt, um die News zu verkünden. Unter dem Post schreiben sie, dass Bilder aus dem Hotel der beiden aufgetaucht sind. Dadurch sei ihnen die Möglichkeit genommen worden.

