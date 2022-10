"Inventing Anna": Sie ist frei

Die Hochstaplerin Anna Sorokin kommt aus dem Gefängnis und muss dafür in Hausarrest.

Sie saß über ein Jahr in Haft, weil sie kein gültiges Visum für die USA mehr hatte. Anna Sorokins Anwalt ist erleichtert, weil die Hochstaplerin aus der Netflix-Serie "Inventing Anna" nicht mehr in der Zelle hockt. Der Hausarrest hält an, bis über ihren Fall entschieden wird. Das sind die Bedingungen dafür:

Sie muss eine Strafkaution von 10.000 Dollar zahlen.

Sie wird rund um die Uhr elektronisch überwacht.

Sie darf keine sozialen Medien benutzen.

Schon im Gefängnis gewesen

Anna Sorokin wurde schon 2019 wegen ihres Betrugs zu einer Haftstrafe verurteilt. Sie kam aus dieser nach zwei Jahren wegen guter Führung frei. Ihre Lebensgeschichte kennst du vielleicht aus der Netflix-Serie "Inventing Anna": 2013 kam sie nach New York City und gab sich als Anna Delvey aus, eine reiche Erbin. Durch geschicktes Lügen sicherte sie sich Vorteile:

Sie erhielt hohe Kredite von Banken.

Sie flog umsonst in Privatflugzeugen.

Sie übernachtete monatelang in Luxushotels, ohne zu zahlen.

Sie versuchte sich 22 Millionen Dollar zu leihen, um eine Mischung aus Club und Kunstgalerie zu gründen - dafür setzte sie gefälschte Dokumente ein.

