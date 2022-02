"Mr. Putin, damit kommen Sie nicht durch"

Anonymous erklärt Russland den "Cyberwar". Mehrere russische Seiten sollen gehackt worden sein.

Die ukrainische Regierung hatte Hacker um Hilfe gebeten. Sie sollen die ukrainischen Infrastrukturen schützen und Cyberspionage-Aufträge gegen russische Truppen erledigen.

Anonymous will Ukraine helfen

Das Anonymous Kollektiv besteht aus Gruppen und Einzelpersonen aus der ganzen Welt. Sie blockieren Websites und knacken Server. Jetzt meldeten sie sich auf Twitter: "Das Kollektiv Anonymous befindet sich offiziell im Cyberkrieg gegen die russische Regierung". Es gab auch eine Message an Putin:

Mr. Putin, Sie sind im Namen der russischen Hegemonie in eine souveräne Nation eingedrungen und haben mit Ihrem Vorgehen Frieden und Stabilität in der Region bedroht. Damit kommen Sie nicht durch!

Mehrere Webseiten der russischen Regierung sind nicht erreichbar

In einem Video ist ein Mann mit der für Anonymous typischen Guy-Fawkes-Maske zu sehen. Er sagt mit verzerrter Stimme, dass das Kollektiv an mehren Aktionen beteiligt ist: Die Website des russischen Staatssenders „Russia Today“ soll am Donnerstag für mehrere Stunden nicht erreichbar gewesen sein.