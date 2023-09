Über 50 Menschen sterben bei Anschlag in Pakistan

Etwa 500 Muslime feierten den Geburtstag des Propheten Mohammed: Maulid an-Nabī. Der Anschlag tötete viele von ihnen.

Triggerwarnung - Gewalt Im Text geht es um Gewalt. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Die Bombe explodierte in der Nähe einer Moschee in Mastung, südlich von Baluchistans Hauptstadt Quetta. Die Polizei geht davon aus, dass ein Attentäter sich selbst in die Luft gesprengt hat. 52 Menschen verloren durch den Anschlag ihr Leben, 70 weitere verletzten sich. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, einige von ihnen im kritischem Zustand. Unter den Toten sind Kinder und auch ein Polizist.

Weiterer Anschlag in Pakistan: Dach einer Moschee stürzt ein

Am gleichen Tag gab es einen zweiten Anschlag, ebenfalls bei einer Moschee. Mindestens fünf Menschen wurden in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa getötet, als das Dach der Moschee nach einer Explosion zusammenkrachte. Die Trümmer schlossen zudem dutzende Menschen unter sich ein. Zwei Männer sind wohl für die Explosion verantwortlich.

Zu den Anschlägen bekannt hat sich bisher niemand. Die pakistanische Taliban distanzierte sich jedoch schnell.

Schon vor ein paar Monaten gab es einen Anschlag in Pakistan: