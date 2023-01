Israel: Anschlag vor Synagoge - sieben Menschen sterben

mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

In Ost-Jerusalem wurden am Freitagabend Gläubige angeschossen. Sie kamen grade vom Gebet in der Synagoge.

Der Täter soll ein 21-Jähriger aus Ost-Jerusalem sein. Nach der Tat soll er versucht haben, zu flüchten - die israelische Polizei erschoss ihn. Der junge Mann soll der Hamas nahegestanden haben. Das ist eine radikal-islamische palästinensische Organisation. Einer ihrer Sprecher teilte nach dem Anschlag mit, dass dieser "eine Vergeltung" - also ein Racheakt sein sollte. Der Terroranschlag ist einer der schwersten in Israel seit Langem. Tödlichster Militäreinsatz im Gazastreifen Wofür Rache? Am Donnerstag gab es eine Razzia im Westjordanland in der Stadt Dschenin. Dort gibt es viele militante Palästinenser, die eng mit der Hamas im Gazastreifen verknüpft sind. Während der Razzia kam es zu Schüssen zwischen den israelischen Soldaten und den Menschen vor Ort. Neun Palästinenser wurden getötet - unter den Toten ist eine ältere Frau gewesen. Die Menschenrechtsorganisation Betselem sagt, das war der tödlichste Militäreinsatz in dem Gebiet seit mehr als 20 Jahren. Menschen im Gazastreifen feiern Nach bekannt werden des tödlichen Anschlags am Freitag, haben sich mehrere Gruppen am Gazastreifen versammelt. Sie feierten gemeinsam den Terroranschlag. Es wurden sogar Süßigkeiten verteilt. Im Westjordanland und in Ost-Jerusalem kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern. 600.000 israelische Siedler leben in diesen Gebieten. Die Palästinenser sagen, die Gebiete gehören zum unabhängigen Staat Palästina - der arabische Osten Jerusalems sehen sie als ihre Hauptstadt. Weiterer Angriff mit zwei Verletzten Am Samstag wurden zwei Männer in einer Siedlung in Ost-Jerusalem durch Schüsse verletzt. Israelische Medien berichten, dass es sich um einen Vater und seinen Sohn handelt. Sie sind jetzt im Krankenhaus. Der Anschlag vor der Synagoge in Jerusalem geschah am Holocaust-Gedenktag. Mehr dazu findest du hier: Holocaust-Gedenktag "Lernt von der Vergangenheit. Schützt die Zukunft." Vor genau 78 Jahren wurde das Konzentrationslager

Auschwitz befreit. Deshalb ist heute der Holocaust-Gedenktag. 6:00 Uhr Die DASDING Morningshow DASDING