Er ist einer der schlimmsten Antisemiten weltweit

Judenhass, Rassismus, Fanatismus - das verbreitet Kanye West auf Social Media und bei seinen Auftritten.

Das Wiesenthal-Zentrum hat die schlimmsten antisemitischen Taten des Jahres aufgelistet: An der Spitze steht der Rapper mit seinen umstrittenen Äußerungen. Kanye West - der sich Ye nennt - habe dazu beigetragen, dass "Judenhass Teil des Mainstreams in sozialen Medien" geworden sei.

Seine Accounts auf Instagram und Twitter waren deshalb gesperrt worden. Elon Musk hatte Wests Twitter-Account zwischenzeitlich wieder aktiviert, nach einem Hakenkreuz-Post von ihm dann aber wieder still gelegt. Auch offline schockte West: Bei der Pariser Fashion Week trug er ein T-Shirt mit dem Slogan "White Lives Matter". Der Satz gilt als rassistische Reaktion auf die "Black Lives Matter"-Bewegung.

In diesem Interview wiederholt West seine umstrittenen Aussagen:

Was ist das Wiesenthal-Zentrum?

Das Wiesenthal-Zentrum ist eine Organisation, die sich mit der Aufklärung von Nazi-Verbrechen und dem Kampf gegen Antisemitismus auf der ganzen Welt beschäftigt. Sein Hauptsitz ist in Los Angelas in den USA. Die Liste des Zentrums ist in Deutschland umstritten. Teilweise werden dort Organisationen wie die Vereinten Nationen oder auch Antisemitismus-Beauftragte genannt.

Antisemitismus in Deutschland

Auf der Liste stehen auch antisemitische Vorfälle in Deutschland: zum Beispiel das judenfeindliche Gemälde auf der Kunstausstellung in Kassel oder Angriffe auf Synagogen in Bochum und Essen. Das Wiesenthal-Zentrum kritisiert, dass es in Deutschland zwar viel Mitgefühl bei Antisemitismus gebe, aber zu wenig dagegen getan werde.

Mehr zu Kanye West und seinen umstrittenen Aussagen gibts hier: