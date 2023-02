"Ant-Man 3" startet im Kino - das sagen die Kritiker!

Mit "Ant-Man 3" beginnt die nächste Phase des Marvel Cinematic Universe. Der Film könnte aber zum Flop werden.

"Ant-Man & The Wasp: Quantumania" ist der erste neue Marvel-Blockbuster in diesem Jahr. Wenn es nach den Wertungen von Kritikern geht, solltest du nicht zu viel erwarten - der Film kommt gar nicht gut weg.

Auf der Webseite rottentomatoes.com gibt es eine Übersicht aller bisher veröffentlichten Bewertungen: Nur 54 Prozent der Kritiker finden den Film gut. Ähnlich sieht es auf der Plattform metacritic.com aus, die ebenfalls die Bewertungen sammeln. Dort erreicht "Ant-Man 3" sogar nur 50 von 100 Punkten (Stand 15. Februar).

Was wird an "Ant-Man 3" kritisiert?

Viele Kritiker finden den Film langweilig und nur wenige Szenen seien wirklich interessant. Außerdem sei die Geschichte aufgebläht. Das heißt, es passiert in dem Film so viel, dass man den Überblick verliert. Auch der Look des Films kann nicht überzeugen und erinnert eine ganz andere Galaxie:

Es sieht so aus, als hätte sich irgendein Marvel-Held in die Welt von Star Wars verlaufen und diesen Mix sollte Disney möglichst schnell wirklich wieder lassen.

Es gibt aber auch lobende Worte, so finden viele den neuen Bösewicht Kang richtig gut.

Der Film läuft ab sofort im Kino. Er soll später auch bei Disney+ veröffentlicht werden, aber da gibt es noch keinen Termin.

Den Trailer zu Ant-Man 3 kannst du dir hier angucken: