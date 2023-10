Mund-zu-Foto: Rüdiger verweigert Autogramm ✍️❌

In einem TikTok-Video ist Antonio Rüdiger zu sehen, wie er Autogramme gibt. Ein ganz bestimmtes Bild lässt er dabei aus.

Die deutsche Männer-Nationalmannschaft flog am Montag von Frankfurt nach Boston (USA), wo sie am Wochenende gegen das US-Team spielen. Vor dem Hotel in Frankfurt warteten ein paar Fans, um Selfies und Unterschriften zu sammeln. In einem TikTok-Video ist zu sehen, wie Rüdiger um Autogramme gebeten wird. Mit dem Stift in der Hand schien er kurz davor, einige Fotos eines Fans zu signieren. Doch ein Bild lässt er nach kurzem Zögern aus: Ein Foto der bekannten "Mund-zu-Geste" der DFB-Elf!

Rüdiger: "Das unterschreibe ich nicht"?

Unter anderem die BILD schreibt, dass Rüdiger "Das unterschreibe ich nicht." zu dem Fan gesagt haben soll. Weil der Originalton im Video fehlt und nur Lippenbewegungen zu sehen sind, lässt sich das allerdings nur schwer erkennen.

Mund-zu-Geste in Katar: Einige Spieler hatten keinen Bock darauf

Bei der WM in Katar wurden unter anderem Regenbogenfahnen und die "One Love"-Binde verboten. Der DFB wollte mit der Geste vor dem Gruppenspiel gegen Japan ein Zeichen setzen. Anscheinend waren damals aber nicht alle Spieler mit der Aktion einverstanden, worüber auch die Sportschau berichtete. Der Grund? Einige Spieler waren "genervt" oder fühlten sich "instrumentalisiert". Antonio Rüdiger scheint wohl dazuzugehören.

Der Fan hatte nicht nur das eine Foto, sondern noch weitere Bilder am Start - die Rüdiger allesamt unterzeichnet hat. Er musste also nicht mit leeren Händen nach Hause gehen.

