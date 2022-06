Verwirrte Oma auf dem Gleis! Frau verhindert Schlimmeres 🛤️👵

Eine Seniorin ist in Rheinland-Pfalz aus einer Klinik ausgebrochen und hat eine gefährliche Tour unternommen.

Die 89-Jährige ist an Demenz erkrankt, schreibt die Polizei. Menschen mit Demenz - dazu zählt auch Alzheimer - vergessen viel und können sich manchmal nicht mehr orientieren. Passiert ist das Ganze in Kirchen im Westerwald. Kurz nachdem der Polizei die alte Frau dort als vermisst gemeldet wurde, sah eine Anwohnerin die Seniorin ganz in der Nähe: am Bahnhof Kirchen - mitten auf den Gleisen!

Lebensretterin

Die 29-Jährige reagierte sofort: Sie rannte zu der verwirrten, alten Frau und zog sie aus den Gleisen, wie die Polizei schreibt. Dann brachte sie sie zurück ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt, dass die junge Frau die Seniorin vor einem schlimmen Unfall bewahrt hat. Die Helferin wird in der Mitteilung der Beamten ausdrücklich gelobt - weil sie so mutig eingegriffen hat.

