So läuft die Arena-Tour für Apache 207

Mit seinem Track "Roller" ist Apache berühmt geworden. Erst nach den Corona-Beschränkungen konnte er auch live spielen.

Die deutsche Presseagentur hat den Rapper interviewt und gefragt, wie das ist, wenn man so lange auf Shows warten muss. Als seine Arena-Tour 2022 starten konnte, beschreibt Apache das Gefühl so:

Du lebst in dieser Show, du willst gar nicht, dass es aufhört und siehst in den Gesichtern der Fans, dass sie auch so fühlen.

Corona hat Apaches Pläne ausgebremst: "Für mich war es wirklich schmerzhaft, nicht live performen zu können. Nachdem man so lange nicht auf der Bühne stehen konnte, war es umso so krasser, wieder echtes Feedback in Form von Mimik und Gestik zu bekommen." Seine Arena-Tour war in nur 16 Minuten ausverkauft.

Erfolg und Corona

Sein Album "Treppenhaus" schaffte es direkt auf Platz eins der Charts - ein Riesenerfolg. Damit hatte Apache nicht gerechnet: "Wir sind sehr selbstbewusst herangegangen und waren uns sicher, dass das Potenzial hat, aber dass es so ein Ausmaß annimmt, das hätte man natürlich nicht gedacht."

