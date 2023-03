Apaches "Roller" überholt "Last Christmas"!

mit Whatsapp teilen

Was "Last Christmas" in knapp 30 (!) Jahren geschafft hat, schafft Apache207s "Roller" in drei Jahren.

Mit 162 Wochen in den deutschen Charts hat "Roller" offiziell den Weihnachts-Dauerbrenner "Last Christmas" von Wham! überholt. Das teilte "GfK Entertainment" mit - das sind die Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts. Der Song des Mannheimers Apache207 wurde erst im August 2019 veröffentlicht - und landet seitdem regelmäßig wieder in den deutschen Singlecharts. "Last Christmas" endgültig vom Thron gekickt?! Dass "Roller" den Weihnachtssong dauerhaft überholt ist allerdings unwahrscheinlich. Wenn "Last Christmas" weiterhin so beliebt bleibt, ist er spätestens im Dezember wieder in den Singlecharts. Wie lange Apaches "Roller" noch trenden wird, ist dagegen unklar.