Andere Rapper: Eistee - Apache 207: Wein 🍷

Eistee gibts von Shirin David und Capital Bra. Apache 207 hat jetzt seinen eigenen Weißwein gedroppt.

Wie er in seiner Instagram-Story schreibt, gibt es den Wein NUR auf Weinfesten zu kaufen. Dort möchte der Rapper selbst vor Ort sein:

Screenshot Instagram/apache_207

Auf welchen Festen er den Wein verkaufen wird, ist noch nicht bekannt. Für den Ludwigshafener ist es wohl sehr besonders, denn er sei schon als junger Pfälzer Bub immer auf Weinfesten abgehangen, schreibt er weiter.

Das ist schon über den Wein von Apache bekannt:

Nicht viel. Der Weißwein ist von "Niederfelder" und heißt "TOO SAD TO DISCO CUVÉE". Der Name ist angelehnt an sein letztes Album, das er "2sad2disco" genannt hat. Hier kannst du die Flasche sehen:

Warum bringen Rapperinnen und Rapper eigene Produkte raus?

Im Rap-Kosmos ist es momentan DAS Ding: Produkte mit eigenem Namen rausbringen. Von Shirin David gibt es Eistee, von Juju Sekt und von Capital Bra verschiedene Pizzasorten. Aber warum eigentlich? Das bringt unter anderem Extra-Geld. Es gab auch schon Kritik, dass die Getränke viel zu süß und ungesund seien. Ob Apaches Wein gut ist und was er kosten wird, ist noch nicht bekannt.

Von Shirin David gibt es verschiedene Eisteesorten. Auch einen mit Alkohol. Das sagen Kritikerinnen und Kritiker dazu:

Shirin David bringt "Dirtea" ab 16 raus