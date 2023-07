16 Wochen auf Platz 1: Apache207 stellt mit "Komet" Charts-Rekord ein

"Komet" ist zurück an der Spitze. Gemeinsam mit Udo Lindenberg schreibt Apache damit deutsche Musikgeschichte.

Ganze 16 (!) Mal war der Mega-Hit auf dem ersten Platz der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte GfK Entertainment am Freitag mit. Nur ein deutscher Song war ebenfalls so erfolgreich: "Verdammt, ich lieb' Dich" von Matthias Reim aus dem Jahr 1990. Im Gegensatz zu "Komet" stand der allerdings 16 Wochen am Stück auf Platz 1. Sollte sich Apache noch eine weitere Woche an der Spitze sichern können, wären er und Udo Lindenberg die alleinigen Rekordhalter.

"Komet" ist nicht Apaches erster Rekord-Hit: