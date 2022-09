Apache bleibt gleich - und hat ein Mannheim Tattoo!

In seiner neuen Doku spricht Apache 207 über seine Karriere und das Aufwachsen in ärmeren Verhältnissen.

Außerdem erzählte er der Zeitung "Mannheimer Morgen", dass er auf der linken Wade ein Tattoo seiner Heimatstadt Mannheim und rechts das Emblem der Stadt Ludwigshafen hat.

Auf dem Boden geblieben

Er erzählt, dass er den Erfolg für sich nicht so angenommen hat und staunt immer noch, wenn er Stars sieht, mit denen er aufgewachsen ist - auch wenn diese heute vielleicht unbekannter sind als er. Angst davor zu verlieren, was er hat, kennt er nicht. "Weil wir nie was hatten", erzählt er im Trailer.

Geheimnis hinter 207

Was es mit der Zahl 207 auf sich hat, wird auch in der Doku nicht verraten. Der Rapper sagte:

Es ist einfach eine Zahl, deren Bedeutung nur mein Bruder und ich kennen. Und die uns sehr geprägt hat. Ich glaube, dass das Rätsel nie richtig gelüftet wird.

Mehr News: