Wegen der schlechten Ernte könnte der Apfelsaft knapp werden. Woran liegt das?

Im Vergleich zu 2022 wurden in diesem Jahr nur die Hälfte der Äpfel verarbeitet. Das liegt an der Ernte die in den letzten Jahren nicht gut war. Laut dem deutschen Fruchtsaftverband sind die trockenen Sommer Schuld. Die Hersteller könnten zwar Äpfel von anderen Zulieferern kaufen, dafür seien die Preise aber auch gestiegen.

Die Ernte lief nicht nur bei Äpfeln schlecht, auch deine Vodka-O-Mische könnte bald teurer werden:

Wann wird der Apfelsaft knapp?

Der größte Teil der Äpfel wird innerhalb der nächsten drei Wochen verarbeitet sein - danach wird es wohl kaum noch Nachschub geben. Deshalb schätzt der Fruchsaftverband, dass du ab Juli 2024 damit rechnen musst, weniger Apfelsaft im Regal zu finden.