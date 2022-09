Diese App soll dir helfen, deine Traumwohnung zu finden

Es gibt eine neue App, die die Wohnungssuche einfacher machen könnte. Allerdings gibt es noch ein Problem.

Die App heißt "Mietz" und funktioniert ähnlich wie Tinder: Du legst ein Profil an, wählst deine Stadt aus und swipest durch die Angebote für Wohnungen oder WG-Zimmer. Mit einem Wisch wählst du aus, was dir gefällt und was nicht. Genau so machen es auch die Vermieter. Wenn beide nach rechts gewischt haben, gibt es dann ein Match und man kann miteinander schreiben.

Du bestimmst, wer deine Daten sieht

Über die App können auch Dinge wie Einkommensnachweise oder Bürgschaften geregelt werden. Nach einem Match können die Infos von den Wohnungssuchenden für Vermieter freigeschaltet werden. So musst du deine Daten nur mit den Menschen teilen, die sie wirklich sehen sollten.

Noch nicht überall

Die App ist für Wohnungssuchende kostenlos. Sie wird unter anderem vom Ministerium für Wirtschaft unterstützt. Allerdings ist sie noch nicht so weit verbreitet. Es gibt noch nicht in jeder Stadt Angebote. Laut Medienberichten kann sie bisher nur in Berlin und Frankfurt benutzt werden.

