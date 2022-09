Sollte Apple diesen Will-Smith-Film raushauen?

Fertig produziert liegt ein angeblich oscarreifer Film auf einer Festplatte bei Apple. Der Name: Emancipation.

In Emancipation geht es um den amerikanischen Bürgerkrieg in den 1860er-Jahren und den Kampf gegen die Sklaverei in den USA. Apple gab 120 Million US-Dollar für die Produktion aus und sah den Film laut Recherchen der New York Times als sicheren Anwärter für einen Oscar. Wäre da nicht diese eine Sache: Will Smith spielt die Hauptrolle. Nach dem Backpfeifen-Skandal bei den letzten Oscars muss Apple entscheiden, was aus dem Film wird.

Eigentlich kann man es nur falsch machen

Ex-Hollywood-Reporter Stephen Galloway sieht Apples Lage als eine „Lose-lose-Situation“. Egal, ob er veröffentlicht wird oder nicht - beides könnte dem Ruf des Unternehmens schaden. Außerdem: Wenn der Film tatsächlich für einen Oscar nominiert wird, würde vielleicht Will Smiths Ohrfeige und nicht das wichtige Thema des Films im Vordergrund stehen.

