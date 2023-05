Ermittlungen gegen Apple: Sind iPhones bewusst schlecht?

Die französische Staatsanwaltschaft ermittelt schon seit letztem Jahr gegen Apple. Darum geht's in der Klage...

Der Vorwurf: Apple soll die Reparatur von iPhones durch Werkstätten ohne Apple-Zertifikat einschränken. Smartphones, die nicht mit Original-Ersatzteilen repariert wurden, sollen sogar aus der Ferne beschädigt werden können. Wie das funktionieren soll, wurde nicht verraten. Apple hat sich dazu noch nicht geäußert.

Apple casht mit Manipulation ab

Warum das alles? Dadurch dass Apple seine Produkte vermeintlich so produziert, dass sie schneller kaputt gehen, ersetzen Leute ihre iPhones, Macs usw. immer schneller. Der Konzern macht damit also einfach schnell Cash. Ähnliche Klagen gab es schon häufiger. In ein paar Fällen wurde auch schon bewiesen, dass Apple gezielt manipuliert - sie mussten bereits Strafen zahlen.

