Deshalb kommt die Apple-KI erst mal nicht nach Europa! ❌

Vor wenigen Tagen hat Apple neue KI-Features fürs iPhone vorgestellt. In Europa hat das Unternehmen Bedenken …

Grund dafür ist das geltende EU-Digitalgesetz DMA. Das erlaubt es auch der Konkurrenz, Zugriff auf sensible Gerätedaten zu bekommen. Das könnte den Schutz der Userdaten beeinträchtigen, sagte Apple am Freitag. Deshalb werde die "Apple Intelligence" in diesem Jahr noch nicht in der EU an den Start gehen.

Erstmal keine KI in der EU: Das sagt Apple Dauer 0:38 min Erstmal keine KI in der EU: Das sagt Apple

Apple-KI erst mal nicht in Europa: Und jetzt?

Apple hat gesagt, dass gerade Gespräche mit der EU-Kommission laufen und nach einer Lösung für das Problem gesucht wird.

Das Unternehmen wolle die KI-Funktionen auf jeden Fall in Europa verfügbar machen.

Ob die EU-Kommission wegen Apples Bedenken zum Datenschutz eine Ausnahme macht, ist noch nicht safe.

Was die "Apple Intelligence" alles können soll, kannst du hier checken: