Apple-Ikone soll zurück ins Büro…und kündigt!

Ein wichtiger Mitarbeiter von Apple hat gekündigt, weil er das Homeoffice wieder verlassen sollte.

Ian Goodfellow war der Chef für das Thema künstliche Intelligenz bei Apple. Ein wichtiger Bereich für den Konzern. Die neue Regel: An mindestens drei Tagen die Woche sollen die Mitarbeitenden wieder ins Büro kommen. Ian Goodfellow kritisiert, dass mehr Homeoffice gerade im IT-Bereich eigentlich einfach umzusetzen und gut für die Arbeit gewesen sei:

Ich bin der festen Überzeugung, dass mehr Flexibilität die beste Politik für mein Team gewesen wäre.

Unzufriedenheit wächst

Interne Umfragen sollen zeigen, dass 76 Prozent der Apple-Beschäftigten nicht mit der neuen Auffassung von Homeoffice zufrieden sind. Das liegt auch daran, dass die Wohnungspreise im Silicon Valley unfassbar teuer sind - dort hat Apple seinen Sitz. Viele sind also während der Pandemie zurück in ihre Heimatorte oder in andere, günstigere Städte gezogen.