Junge Menschen finden wieder leichter einen Job

In der Corona-Pandemie haben vor allem 15- bis 24-Jährige ihre Arbeit verloren. Jetzt ändert sich das wieder.

Weltweit finden wieder mehr junge Menschen eine Arbeit. Das hat die Internationale Arbeitsorganisation ILO bekannt gegeben, die zu den Vereinten Nationen gehört. Allerdings sind es immer noch viel weniger als vor der Pandemie.

Die Zahlen im Vergleich:

2022: 73 Millionen arbeitslose 15- bis 24-Jährige

2021: 75 Millionen arbeitslose 15- bis 24-Jährige

2019: 67 Millionen arbeitslose 15- bis 24-Jährige

Viele Frauen ohne Job wegen der Pandemie

Vor allem Frauen sind von der Arbeitslosigkeit betroffen. So schätzt die ILO, dass in diesem Jahr 27,4 Prozent der jungen Frauen, aber 40,3 Prozent der jungen Männer eine Arbeit haben.

Zukunft in der "grünen" Wirtschaft

In reichen Ländern - zu denen auch Deutschland gehört - dürften bald wieder so viele Menschen wie vor der Pandemie eine Arbeit haben, schreibt die ILO. Weltweit sieht die Organisation Job-Chancen für junge Menschen vor allem in der "grünen" Wirtschaft - also in den Bereichen erneuerbare, nachhaltige Landwirtschaft und Recycling.

