Archie ist tot

Die lebenserhaltenden Maßnahmen wurden abgeschaltet. Der hirntote Zwölfjährige ist gestorben.

Vorab gab es einen langen Rechtsstreit darum, den Jungen am Leben zu erhalten. Die Eltern wollten entgegen dem Rat der Ärzte die Beatmung für Archie nicht abschalten lassen. Sie haben letztendlich vor Gericht verloren und durften das Kind nicht in ein Sterbehospiz verlegen lassen. Die Ärzte gingen davon aus, dass sein Zustand zu instabil dafür sei.

Archie starb zwei Stunden nachdem seine Medikamente am Samstag abgesetzt wurden. Seine Mutter sagte vor dem Krankenhaus:

So ein wunderschöner kleiner Junge. Er hat bis zum Schluss gekämpft.

Wie kam es zu Archies Hirntod?

Archie hat im April offenbar an einer gefährlichen Social-Media-Challenge teilgenommen. Dabei ging es darum, sich so nah wie möglich an den Rand der Bewusstlosigkeit zu bringen, doch Archie verlor das Bewusstsein. Seitdem ist er nicht mehr aufgewacht.

Hier siehst du das Statement der Familie nach Archies Tod:

Hier erfährst du mehr zum Rechtsstreit der Familie: