7 vs. Wild-Gewinner Otto Bulletproof startet sein eigenes Projekt. Hier erfährst du alles zu Arctic Warrior 2023.

Otto hat die komplette Liste der Teilnehmer von Arctic Warrior gedroppt. Neben acht Survival-Experten, nehmen sechs bekannte Personen teil und zwei Wildcard-Gewinnerinnen:

YouTuber Sascha Hellinger aka. unsympathischTV

Musiker und Entertainer Evil Jared

MMA-Kämpfer Stephan Pütz

Schauspielerin Yvonne Pferrer

Ski-Rennfahrer Gerd Schönfelder

YouTuber Alex aka. Roofless Cat

Arctic Warrior: Das sind Ottos Wildcarder!

Als Backup-Teilnehmer war Florian von dem YouTube-Kanal Silent Outdoors am Start.

Sascha Huber trotz Verletzung dabei

Eigentlich stand auf der Liste der Teilnehmer noch Sascha Huber. Ihm wurde aber vom Sicherheits-Team nicht erlaubt mitzumachen. Grund: Sascha hatte sich vor dem Arctic-Warrior-Dreh verletzt. Die Fans müssen aber nicht auf ihn bei der Survival-Show verzichten. Er war trotzdem dabei und hat so gut es geht das Team unterstützt, wie Otto ankündigte.

Um was geht's bei Arctic Warrior?

Es wird in Teams gearbeitet. In insgesamt sechs Zweierteams sollen sich je ein Profi mit einem Laien durch die eisige Landschaft in Lappland kämpfen. Die erste Folge kommt am 23. April um 17:00 Uhr, danach gibt es jeden Mittwoch und Sonntag eine neue Folge.