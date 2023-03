Arctic Warrior: Das sind Ottos Wildcarder!

Fette Überraschung von OttoBulletproof: Für sein Survival-Projekt haut er gleich drei Wildcards raus.

Die erste Wildcard geht an Franziska aus der Schweiz.. Für Otto ist sie eine "Herzensentscheidung". Die 35-Jährige ist eine echte Kämpferin. Sie hat in ihrem Leben schon eine Krebserkrankung besiegt. Außerdem bekam sie bei ihrer Vorstellung im Stream Hate aus der Community ab. Das passte Otto überhaupt nicht.

Auch Lolomaus konnte sich eine Wildcard sichern. Sie parodierte in ihrer Bewerbung Legionär Thomas Gast, der für das Projekt absagte und überzeugte Otto somit auch ein stückweit mit ihrem Humor.

Wildcarder wird zum Ausbilder

Die dritte Wildcard geht an den YouTuber Buschwerker. Der wollte eigentlich als Wildcarder am Start sein, kennt sich aber in der Wildnis so gut aus, dass Otto ihn spontan zum Ausbilder macht.

Insgesamt gab es über 1.000 Wildcard-Bewerber für das Survival-Projekt. Als Promi wird beispielsweise Sascha Hellinger aka unsympathischTV mit dabei sein.

MontanaBlack hat für das Event hingegen abgesagt: