Wegen einer Verletzung muss Arda sein 3.000-Kilometer-Projekt pausieren. Aktuell wird er in Berlin behandelt.

Dort absolviert Arda eine kurze Reha, um wieder fit zu werden. In einem Statement-Video auf seinem YouTube-Kanal hat er sich ausführlich dazu geäußert, ob und wann er seinen Lauf nach New York fortsetzen kann. Arda stellt klar:

Es geht zu 100 Prozent weiter.

Arda will weitermachen, aber wann?

Das kann er selber noch nicht genau sagen . Das hängt davon ab, wann es ihm wieder besser geht, meint Arda.

. Das hängt davon ab, wann es ihm wieder besser geht, meint Arda. Um wieder starten zu können, fokussiert sich Arda gerade komplett auf seine Gesundheit. In Berlin werde er von einem Physiotherapeut behandelt.

behandelt. Aktuell schläft Arda dort sogar in einem Hotel, obwohl er aus Berlin kommt, um nicht abgelenkt zu werden, erklärt er.

Von Berlin nach New York laufen: Wie weit war Arda schon gekommen?

Bei der Verletzungsunterbrechung in Frankreich hatte Arda schon rund 700 Kilometer geschafft. Dort will er auch wieder starten, sobald er fit ist. Dann liegen noch 2.300 Kilometer vor ihm. Die Strecke über den Atlantik legt er von Porto bis Boston mit dem Flieger zurück. Von dort aus geht es dann zu Fuß weiter nach New York.

